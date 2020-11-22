‘Esnaf ve çalışanlar, borç batağına sürükleniyor’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, pandemi süresince ve alınan yeni kararlarla birlikte lokantacı, kahvehaneci, servisçi gibi sektörlerde binlerce esnafın ve buralarda çalışan işçilerin yoksulluğun, açlığın pençesine itildiğini belirterek, acilen önlem alınması gerektiğini vurguladı.

Tahtasız, “Esnafın iflahı kesildi. Artık nefes alamıyor. Açıklanan son tedbirlerle hizmetler sektöründe çalışan esnaf batağa sürüklenmiştir. İşyerlerinde çalışan işçiler, evlerine ekmek götüremez duruma gelmiştir” dedi.

Tahtasız, işyeri kapanan esnafa kapalı olduğu sürece karşılıksız maddi yardım yapılmasını talep etti.

Covid-19 salgınının başladığı Mart ayı itibariyle kahveci esnafının iflas ettiğini söyleyen Tahtasız, “Servis esnafı, kantinci esnafı, kırtasiyeler, dolmuşçu esnafı çöktü. Açıklanan yeni uygulamalarla özellikle lokanta ve restoranlar kapanırken, bu işletmelerde çalışan personel, işletme sahipleri, işletmelerin kirası ile geçilen mal sahipleri, evlerine nasıl ekmek götürecek” diye sordu.

Tahtasız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçtiğimiz günlerde yine esnafla ilgili bir yapılandırma paketi açıklandı lakin esnaf daha önceki çektiği kredileri bile ödeyemezken, dükkanı ve kepengi kapalıyken, evine ekmek götürme mücadelesi verirken, eski borçlarını ödeyemezken yeniden borç ve vergi yapılandırmasının esnafımıza kesinlikle bir katkısı yoktur. Çorum'daki esnafımız feryat ediyor lütfen duyun. Zorda kalan esnaf mecburen işçi çıkartmak zorunda kalacak. Nisan ayında kısıtlama kapsamında iş yerleri kapanırken vergi, Bağ Kur ve SSK borçları da ötelendi. Ayrıca devlet kamu bankaları aracılığıyla esnafa 25 bin TL'lik destek kredileri verdi. Şimdi ötelenen borçların ve alınan kredilerin ödemeleri geldi. Fakat esnaf tekrardan kısıtlama kapsamında kepenk kapatıyor. İş yapamayan esnaf hangi borcunu hangi parayla ödeyecek?"

Koronavirüse karşı elbette ki tedbirlerin alınması gerektiğini, ancak esnafın ve işçinin durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunan Tahtasız, “Bu sektörleri kapatıyorsanız, mağduriyetlerini de gidermek zorundasınız. Sosyal güvenlik, vergi, kira, elektrik, kredi borçlarına bir çözüm bulunmalı ve esnaf için, çalışanlar için en az asgari ücret tutarında aylık destek sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, “Yaklaşık 200 bin restoran, lokanta ve kafeteryanın anlık tedbirlerle faaliyetleri kısıtlandı. Buralarda çalışan yüz binlerce insan aileleriyle birlikte açlığa terk edildi” dedi.

Esnafı, işçiyi kış mevsiminde zor günlerin beklediğinin altını çizen Tahtasız, ekonomik mağduriyetin acilen hükümet tarafından giderilmesi gerektiğini vurguladı.