Esnaf ve vatandaş kuşları yemliyorlar

RECEP MEBET - HARUN AKKAYA

Gazi Caddesi’nde hizmet veren bazı işyeri sahipleri ve vatandaşlar, kış aylarında beslenme güçlüğü yaşayan kuşları yemliyorlar.

Çorum Belediyesi hizmet binası civarındaki ağaçların dibine yem bırakan iyiliksever vatandaşlar, sergiledikleri duyarlılık ile takdir topluyorlar.

Esnafın başlattığı bu güzel geleneğe destek vermekten mutlu olduklarını dile getiren vatandaşlar, sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini hatırlatarak tüm Çorum halkını bu hususta duyarlı olmaya davet ettiler.