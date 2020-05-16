Esnafa ‘denetim’ uyarısı!

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanarak etaplar halinde uygulanmaya başlanılan normalleşme planında öngörülen takvime göre, berber, kuaför ve güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş-çıkış kısıtlaması olan şehirlerden giriş-çıkışlarda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlerin belirlendiğini açıkladı.

Koronavirüs salgınının toplum sağlığına yönelik oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine yönelik alınan tedbirlere toplumun tüm kesimleri tarafından uyulması salgının yayılım hızını doğrudan etkilediğini vurgulayan Başkan Gür, “Cumhurbaşkanlığımız tarafından hazırlanarak etaplar halinde uygulanmaya başlanılan normalleşme planında öngörülen takvime göre, Covid-19 aşısının bulunacağı tarihe kadar her sektörün salgının bulaşma ve yayılım hızını en alt seviyede tutacak tedbirleri alarak faaliyetlerini sürdüreceği yeni bir aşamaya hazırlık/geçiş aşamasında bulunmaktayız.

Bu kapsamda berber, kuaför ve güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetlerinde ve giriş-çıkış kısıtlaması olan illerimizden giriş-çıkışlarda uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemler belirlenerek, Birliğimize bağlı ilgili esnaf odalarımıza gönderilmiştir” dedi.

Bu doğrultuda belirtilen hususlara (uyulması gereken kurallar ve alınması gereken önlemlere) ilişkin 15 Mayıs 2020 Cuma ve 21 Mayıs Perşembe günü tüm illerde eş zamanlı denetim yapılmasının kararlaştırıldığını ifade eden Recep Gür, “Bu denetimlerde sosyal mesafe kurallarına ilave olarak;

1) Berber, kuaför ve güzellik merkezleri için;

- Randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma,

- Müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama,

- Çalışanlar ve müşterilerin maske kullanmaları,

- Hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyon veya dezenfekte edilmesi,

- Tek kullanımlık ürünlerin kullanılması,

- İzin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) uygulamalara uyma.

2) Alışveriş Merkezleri için;

- AVM ve AVM içindeki iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısına dair; Hesaba katılacak alanların doğru belirlenmesi, müşterilere duyurulması, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilmemesi,

- Belirlenen temizlik/hijyen kurallarına riayet,

- Ortam havalandırmasına ilişkin kurallara uyma,

- AVM’deki iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyulması,

- AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemlere riayet.

3) Ticari taksiler için;

- Ticari taksiler ve taksi duraklarının dezenfekte edilmesi,

- Şoförlerin ve müşterilerin maske kullanması,

- Müşteriler için yeterli miktarda dezenfektan malzeme ya da kolonya bulundurulması ve ikram edilmesi,

- Aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırına uyulması,

- Her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfekte edilmesi,

- Temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığının belirlenmesi.

4) Pazar yerleri için;

- Pazarcı esnafı ve müşteriler için getirilen maske kullanma zorunluluğu,

- Pazar tezgahları arasında bırakılması gereken mesafe,

- Pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sınırına riayet,

- Pazar yerleri çevresinde gerekli fiziki tedbirlerin alınması,

- Ürünlerin müşteriye sunulma kuralları.

5) Şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım için;

- Şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan ‘seyahat izin belgesi’ olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmeme,

- Bu konuda alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı,

- İl giriş-çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı,

- Şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı,

- Şehirlerarası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği hususları başta olmak üzere, ilgi genelgelerimizle ortaya konulan tedbirlere/önlemlere ilişkin tüm hususların sahadaki uygulanmasının sektöre göre ilgili birim/kurum ve meslek odalarının temsilcilerinin katılımı ile oluşturulacak denetim grupları ile detaylı şekilde kontrol edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2020, 14:15