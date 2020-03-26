Esnafa kredi imkanı kolaylaştırılmalı

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle işlerinde sorun yaşayan esnaf ve sanatkarların krediye kolay ulaşabilmesi için kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını istedi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, koronavirüs salgınından kötü etkilenen ekonomiyi desteklemek için açıklanan esnaf kredi paketlerinde yer alan bazı şartların gözden geçirilerek tüm esnaf ve sanatkarların yararlanabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini bildirdi. Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kredilerden "borçlu esnafın" kapsam dışı bırakıldığını hatırlattı. Kredi başvurusunda bulunacaklarda "SSK ve vergi borcu yoktur" şartlarının arandığına dikkat çeken Şahin, ayrıca söz konusu paketten yalnızca son 5 yıl içerisinde Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile KOSGEB aracılığıyla kredi kullanmamış esnaf ve sanatkârların yararlanacağını vurguladı. "Son 5 yıl içinde kredi kullanmamış esnaf var mı?" diyen Şahin, “Bu şartlar altında kimse bu krediyi kullanamaz” dedi. Destek haberlerinin esnaf tarafından duyulduktan sonra birçok esnafın umutlandığını aktaran Tahsin Şahin, “Esnaf banka şubelerine adeta hücum etti ama elleri boş çıktı” ifadelerini kullandı. Esnafın krediye kolay ulaşabilmesinin yolunun açılması gerektiğine işaret eden Tahsin Şahin, kredi desteğinden faydalanabilmek için istenen şartların yeniden gözden geçirilerek tüm esnaf ve sanatkarların yararlanabileceği şekilde düzenlenmesini istedi.



