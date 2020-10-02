Esnafa Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttılar

FATİH BATTAR

Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara tüm Türkiye’de olduğu gibi Çorum’dan da büyük destek geldi.

Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Azerbaycan’a destek amacıyla Gülabibey Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlara Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı.

Azerbaycan’ın yanında olduklarını belirten esnaflar, dağıtılan Türk ve Azerbaycan bayrağını işyerlerine astılar. Muhtar Belli’nin başlattığı Azerbaycan’a destek hareketine destek veren bir esnaf; “Bu çalışmadan dolayı muhtarımız Hasan Belli’ye teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türk Bayrağı’nı iş yerimize asarak Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu her daim göstereceğiz” dedi

İşgalci Ermenistan’ın Karabağ’da sivilleri hedef almasından sonra Azerbaycan ordusunun başlattığı hareketi desteklemek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Belli; “Ermenistan tarafından Azerbaycan’a yönelik başlatılan saldırı sonrası bizlerde Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmak için bugün Gülabibey’de esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza Azerbaycan ve Türk Bayrağı dağıttık. Türk milleti her zaman olduğu gibi bu harekette de Azerbaycan halkının yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de Gülabey Mahallesi Muhtarlığı olarak Azerbaycan ordusunun yanında olduğumuzu göstermek amacıyla esnaf ve vatandaşlarımıza Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttık. Çünkü Azerbaycan dost değil, kardeş ülkedir. İnşallah Azerbaycan ordusu bu savaştan galip çıkacaktır. Biz iki devlet, bir milletiz.” ifadelerini kulllandı.