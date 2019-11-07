Esnafa uygun kredi için destek istedi

Çorum Hitit Esnaf Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Erdoğan Çerikçi, esnafa daha uygun kredi kullandırabilmek adına her türlü girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Ankara’da çeşitli temaslarda bulunan Çerikçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’ü makamlarında ziyaret ederek esnafa uygun faizli kredi kullandırabilmek için destek istedi.

Esnafa uygun kredi kullandırabilmek için her türlü girişimlerde bulunduklarının altını çizen Çerikçi, "TESKOMB Genel Başkanımız Abdulkadir Akgül'ün desteğiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Halk Bankası ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kooperatiflerimiz kefaletiyle kullandırılan kredilerin faizi 4 Kasım 2019 tarihi itibariyle yıllık % 6 olarak, banka komisyonları da % 1 olarak uygulanacaktır" dedi.

"Esnaf ve sanatkârımız artık düşük faizler ile rahatlıkla kredi kullanabilecek ve geri ödemesini rahatlıkla gerçekleştirebilecektir" diyen Çerikçi, " Yaşanılan maddi zorlukları bir nebze rahatlatarak işletmelere önlerini görme imkânı tanıyan krediler mevcut faiz oranları ile birçok esnaf ve sanatkârımızı gittikçe çıkmaza sürüklemiştir. Ülkemizin zor şartlarda olduğu şu günlerde esnafımızın hayrına olan yapılan bu çalışmalar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Maliye Bakanımıza, Ticaret Bakanımıza, Halk Banka Genel Müdürümüze, Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüze temsil ettiğim esnaf ve sanatkârımız adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretlerin anısına Çerikçi, AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve TESKOMB Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e pano hediye etti.

