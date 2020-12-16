‘Esnafa yapılacak destek yetersiz’

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, esnafa yapılacağı açıklanan kira ve hibe desteğine ilişkin açıklama yaptı.

3 aylık süreçte esnafa 500-750 TL kira desteği 1000 TL de hibe desteği sağlanacak olmasının müjde olarak açıklanmasını eleştiren SP İl Başkanı Cıdık, konuyu esnaflarla da görüştüklerini belirtti.

Bu kararı destekleyen halkın bile bu yardımların yerine ulaşıp ulaşmayacağına dair tereddütleri olduğunu belirten Cıdık, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Yapıcı muhalefet gereği bu yardımları olumlu ancak yetersiz bulduğumuzu, esnafımız adına idarecilerimize masrafları tekraren hatırlatıyoruz:

Kapatılan ya da işlerinde düşüş olan işletmeciler için; kira devam ediyor, yeni süreç için yeni gider kalemleri işliyor (kurye gideri, paket vb. masrafları), SGK borçları devam ediyor, eğer çalışanını mağdur etmek istemiyorsa. Diğer vergiler devam ediyor (Vergi yapılandırma yaptılar ama Ağustos öncesindeki borçlara dair bir taksitlendirme. İşletmeciler bir kere bile ödemezse bu yapılandırma boşa düşüyor, eski borçla karşı karşıya kalıyorsun. Bugün yapılandırma yapsan hiç para kazanmayan işletmeci taksiti nasıl ödeyecek?). Elektrik, su borçları talep ediliyor. Maaş sorumluluğu devam ediyor.”

Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2020, 19:55