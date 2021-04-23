‘Esnafı mağdur etmeyen çözümler geliştirilmeli’

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Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen esnaf, kısıtlama uygulamaları ile ilgili bazı eleştirilerde bulundular.

Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren işyeri sahipleri, “Kısıtlama günlerinde şehrin dört bir yanındaki süper marketlerden pastanelere kadar çeşitli işletmeler hizmetlerini sürdürürken ayakkabı ve giyim mağazaları başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ayrı tutulmasına anlam veremiyoruz” diye konuştular.

“Salgının tek müsebbibi evine ekmek götürme derdindeki esnaf mı?” diye soran vatandaşlar, kısıtlama koşullarının yeniden gözden geçirilerek esnafı mağdur etmeyecek çözümler geliştirilmesini istediler.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 18:59