“Esnafımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz”



Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emlakçılar arastasında bulunan 1955 Pide Salonu sahipleri Mustafa Duman ve Ali Ergan’ın daveti üzerine kahvaltı programına katıldı. Kahvaltı programından sonra esnaf ziyaretinde bulunan Karapıçak, hem vatandaşla hem de esnafla sohbet ederek, talep ve sorunlarını dinledi.

Her zaman olduğu gibi yine halkla iç içe olmaya büyük özen göstereceklerini belirten Karapıçak, “Her fırsatta vatandaşlarla ve esnafımızla bir araya gelerek hal-hatır sormaya gayret ediyoruz. Bundan sonra da esnafımızla daha çok birlikte olacağız, onların bir yudum çayını içerek, dertleşeceğiz ve onlarla gönül bağımızı daha da kuvvetlendireceğiz” dedi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Karapıçak, “Halkımızla iç içe, kol kola, gönül gönüle, geleceğin Milliyetçi Türkiye'si için ant içerek yürümeye devam edeceğiz” diye konuştu.Kendisinin de bir esnaf olduğunu hatırlatan Karapıçak, “Esnafın yaşadığı bütün sıkıntıları biliyoruz. Sizlerin sorunlarına çare olmak ve yaşadığınız sorunların çözülmesi için MHP olarak ne gerekiyorsa yapacağımızı kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Esnaflar tarafından büyük bir ilgi gösterilen Karapıçak, ““Ekonomik zorlukların bir şekilde üstesinden geliriz. Ama bizim önceliğimiz, devletin içinde yuvalanan ihanet şebekelerini temizleyerek, devletin asli görevini yapmasını sağlamaktır. Yoksa devlet elimizden gittikten sonra vatan bölünüp parçalandıktan sonra siyaset yapmamızın, veya 'yıllık milli gelirimizi şu kadar arttıracağız' dememizin anlamı kalmaz" dedi.

Esnaf ve sanatkârın ülkemiz için hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önem taşıdığını belirten Başkan Karapıçak; “Esnafımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçti. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli notlarımızı alıyoruz. Bu bağlamda, MHP olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

