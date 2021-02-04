Esnafın kredi taksitleri ertelendi

Esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi borçlarının ertelenmesi kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

S.S. 9. Bölge Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği ve Çorum Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası kaynaklarından Hazine ve Faiz destekli kredi kullanan ve Kovit-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların kredi taksitlerinin ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının 4 Şubat 2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığını bildirdi.

Canbek, buna göre esnaf ve sanatkarların kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Halk Bankası kaynaklarından 31 Aralık 2020 ve öncesi tarihlerde kullanmış oldukları kredilerden doğan borçlarından vadesinde ödenmeyen ve bankaca takibe alınmamış taksitleri ile 1 Ocak 2021-30 Haziran 2021 tarihleri arası dönemde ödenmesi gereken taksitlerinin ertelendiğini kaydetti.

Kredi ertelemelerinin krediye tanımlı faiz üzerinden faiz tahakkuk ettirilerek diğer taksitlerin üzerine ekleneceğini ifade eden Vedat Canbek, “Erteleme yapmak isteyen ortaklarımızın kooperatifimize müracaat etmelerini önemle rica eder, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı ve bol kazançlı günler dilerim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2021, 15:06