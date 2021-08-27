‘Esnafın rekâbete gücü kalmadı’

Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Ek, küçük esnafın sıkıntılı bir süreçten geçtiğini söyledi.

Başta Odaya üye züccaciye ve hırdavat olmak üzere kırtasiye, gıda ve giyim sektörlerinde faaliyet gösteren esnafın, zincir marketler karşısında günden güne adeta eriyip kaybolduğunu belirten Oda Başkanı Sedat Ek, “Esnafımızın sermaye karşısında artık dayanacak gücü ve rekabet edecek takati kalmamıştır. Zincir marketler bir televizyon reklamı ile her kitleye ulaşabiliyor, istediği ürünü istediği rakama satabiliyor. Benim esnafım belli sayıda bastırdığı el ilanı dağıtarak, afiş takarak, halkına sattığı ürünü, yaptığı indirimi duyurmaya çalışırken, sermaye elindeki zincir marketler günün her saati evlerin, işyerlerinin içinde televizyondan reklamlarını adeta gözümüze sokuyorlar.” dedi.

‘YEREL ESNAFA SAHİP ÇIKIN’

Çorum halkının yerel esnafa sahip çıkması için çağrıda bulunan Başkan Ek, “Lütfen alışverişlerimizi yerel esnaftan yapalım. Yerel esnaftan yapacağınız alışverişlerinizde hem indirim yapma, hem de pazarlık ve taksit yapma fırsatınız var. Zincir marketlerde böyle bir şansınız yok. Yerel esnaf kazansın, Çorum kazansın. Kazanan yerel esnafın yine Çorum’da harcayacağını unutmayalım.” dedi.

Zincir marketlerin, ekonomik yönden Çorum’a katkısının yok denecek kadar az olduğunu ve bir an önce önlem alınmazsa çok sayıda küçük esnafın dükkanına kilit vurmak zorunda kalacağını vurgulayan Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sedat Ek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Lütfen esnaf ile zincir marketler arasındaki farkı görelim. Siz, hiç züccaciyeci esnafının gıda sattığını, kırtasiyeci esnafının kıyma sattığını, konfeksiyoncu esnafının kırtasiye sattığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü, biz esnaflarda Ahilik kültürü vardır. Biz esnaflar sadece kendi alanımızla ilgili ürünleri üretip satmayı, diğer sektörlerdeki esnaflarımızdan alışveriş yapmayı, herkesin kazanmasını isteyen bir anlayışa sahibiz.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANDI’

Yetkililere de seslenmek istiyorum; zincir marketlere artık bir düzenleme getirilsin. Pandemi döneminden önce bir yasal düzenleme getirileceği ve zincir marketlerin herşeyi satamayacağı belirtilmişti. Ama, pandemiyle birlikte o da rafa kaldırıldı, unutuldu. Böyle giderse unutulan küçük esnaf olacak. Bıçak kemiğe dayandı, yeter artık. Küçük esnafımıza sahip çıkılmasının zamanı geldi de geçiyor.

İnsanların her zaman, günün her saatinde kolayca ulaşabildiği, parası olsun veya olmasın alışverişini yapabildiği küçük esnafımız Türkiye’nin sigortasıdır.

Çorum’da zincir marketlerin kaç tane şubesinin olduğunu bilen var mı? Sayıları her geçen gün artıyor. Neredeyse mahalle bakkallarından bile fazla sayıya ulaşan zincir marketlere karşı bir an önce önlem alınması biz esnafların tek arzusu ve beklentisidir. Eğer, önlem alınmazsa esnaf diye bir şey kalmayacaktır.”

Başkan Ek, esnafın faizsiz, uzun vadeli krediye ihtiyacı olduğunu da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)