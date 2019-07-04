Esnafın sorunları Palandöken’de

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken'i ziyaret etti.



ÇESOB Başkanı Gür, beraberinde Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ile birlikte TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile bir görüşme yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, esnafın içinde bulunduğu sorunları, çözüm yollarını, talep ve beklentileri TESK Başkanı Palandöken'e ileten Gür ve Şanal, Çorum'da yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdiler. Recep Gür ve Özkan Şanal, Palandöken'e yakın ilgisi nedeniyle teşekkür etti.



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum esnaf ve sanatkarına selamlarını gönderdi.

Öte yandan ÇESOB Başkanı Recep Gür, Meslek Eğitimini Geliştirme Kurulu ile Merkez İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu Toplantısı'na da katıldı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 19:56