Esnafın sorunlarını Bendevi Palandöken’e iletti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür beraberinde Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı ile birlikte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i ziyaret etti.

Ziyarette Çorumlu esnaf ve sanatkarların sorunlarını TESK Başkanı Palandöken ile paylaşan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı, ayrıca son günlerde gündemden düşmeyen güzellik salonlarının kapatılması konusunu görüştüler.

Epilasyon işlemlerinin güzellik salonlarının elinden alınarak doktorların kontrolüne geçeceği yönünde gelişmelerin yaşandığına değinen Sungurlu Berberler ve Terziler Odası Başkanı Mutlu Karslı, mesleklerine dokunulmamasını istedi.

“Bizim tek sahibimiz devletimiz” diyen Karslı, bu düzenlemeyle 100 binin üzerinde güzellik salonunun kapanacağı gibi 400 bin kişinin de işsiz kalacağına dikkat çekti. Milyonlarca dolar değerindeki cihazların da çöp olacağını aktaran Karslı, konuyla ilgili acil çözüm beklediklerini söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, sosyal güvenlik düzenlemelerinde esnaf ve sanatkarların unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak, esnaflara geriye dönük borçlanma hakkının tanınmasını istedi.

2000 yılı öncesi Bağ-Kur mağduru esnafın çözüm beklediğini dile getiren Gür, “Kamu personeli maaşları arasındaki düzensizlik ile ilgili çalışmalar gündeme alınmışken, esnafımızın da talepleri unutulmamalı. 4 Ekim 2000 tarihinden önce oda ve vergi kaydı olup Bağ-Kur kaydı olmayan esnafımıza bir defaya mahsus geriye dönük borçlanma hakkı verilmeli” dedi.

Emeklilikte esnafın haksızlığa uğramaması için Bağ-Kur’da geriye dönük borçlanma talep edildiğini ifade eden Recep Gür, “SSK’lılar 7 bin 200 prim gününü doldurup emekli olabiliyorken, esnafımızın 9 bin günü doldurması gerekiyor. Gecesi, gündüzü, tatili, bayramı, özel günü ya da hafta sonu izni olmayan esnafımızın SSK emekli prim günü ile arasında neredeyse 5 yıl var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 3600 ek gösterge ile kamudaki düzenlemeler için çalışmaları gündeme tekrar almış ve bu konuda çalışma yaparken, esnafımızın da sosyal güvenlik konusunda yaşadığı sıkıntılar unutulmamalıdır” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TESK Başkanı Bendevi Palandöken ise, başta güzellik salonları olmak üzere Bağ-Kur mağduru esnafın sorunlarının çözümü için TESK olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini kaydetti. (Haber Merkezi)