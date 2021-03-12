Esnafın sorunlarını dinlediler

CHP Ekonomi Masası heyeti, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'u ziyaret etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak için Çorum'a gelen CHP Ekonomi Masası Heyeti'nden İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçelebi ile Turan Aydoğan ve İzmir Milletvekili Bedri Serter ÇESOB Başkanı Recep Gür ile bir süre görüştü. Ziyarette CHP heyetine Çorum Milletvekili Tufan Köse, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Gençlik Kolları Başkanı Onur Topkül ve partililer eşlik etti.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette esnaf odası başkanlarının sorunlarını dinleyen ve notlar alan CHP Ekonomi Masası Heyeti'ne ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, esnafların sorunlarını ve taleplerini içeren bir dosya sundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür, koronavirüs salgını yüzünden esnafların işyerlerini kapatmak zorunda kaldıklarını söyledi. Küçük esnaf ve sanatkarların bu süreçte çok sıkıntılar çektiğini ifade eden Gür, devlete verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Devletin esnaf ve sanatkarların kamuya olan borçlarını en az 1 yıl ertelemesi gerektiğini vurgulayan Recep Gür, ayrıca faizsiz can suyu kredisi verilmesi gerektiğini kaydetti.

Pandemiden etkilenen esnaf ve sanatkarların kendilerini toparlamasının çok zaman alacağını anlatan Gür, ayrıca pandemi süresince kapanan ve kısıtlanan esnaf ve sanatkarların Bağ-Kur ve vergi borçlarının af edilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçelebi ise, CHP'nin iktidara yürüdüğünü belirterek, esnaf ve sanatkarların sorunlarına vakıf olduklarını ve CHP iktidarında bu sorunların üstesinden geleceklerini söyledi. Hamzaçelebi ayrıca sorunların çözümü için TBMM'de ellerinden geleni yapacaklarının da sözünü verdi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 20:58