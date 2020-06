Esnafın sorunlarını yüz yüze görüştüler

Ülke genelinde 2 milyonu aşkın esnaf ve sanatkârın çatı kuruluşu olan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından her ay düzenlenen ve pandemi nedeniyle tele-konferans üzerinden yapılan Yönetim, Denetim ve Kurul Toplantıları 2 ay aradan sonra yüz yüze gerçekleştirildi.

TESK Genel Merkezi Toplantı Salonunda Genel Başkan Bendevi Palandöken başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, esnaf temsilcileri sahadaki esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Korona virüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârların sorunları ve talepleri masaya yatırılarak karşılıklı çözüm yolları arandı.

AÇILAN İŞ YERLERİNDE HİJYEN KURALLARINA HARFİYEN UYULUYOR

Toplantıda sonrasında genel bir değerlendirme yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, tespit edilen sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili mercilere en kısa sürede iletileceğini belirterek, şunları söyledi: “İki aylık bir aradan sonra farklı meslek kollarındaki esnaf temsilcilerimizle bir araya gelerek, tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkileyen korona virüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarlarımızın yaşadığı sorunları tespit etmek ve bu sorunları hükumet yetkililerine ileterek çözüm bulmak amacıyla ilk yüz yüze toplantımızı gerçekleştirdik. Hepimizin bildiği gibi salgından en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarlarımız oldu.

Ülke genelinde 415 meslek dalı olan esnafımızın tamamı olumsuz etkilendi. Mücbir sebeple çok sayıda iş yeri faaliyetlerine ara verirken devam eden kira ve fatura ödemeleri mağduriyete neden oldu. Sürecin başından bu yana zarar eden tüm esnaf ve sanatkarlarımız için yetkili makamlarla temaslarımız sürdü. Esnafımızın taleplerini an be an yetkililere ileterek sonuca ulaşmaya çalıştık. Çalışmalarımız neticesinde birçok meslek kolundaki iş yerleri peyder pey açılmaya başladı. Ancak virüs endişesiyle vatandaşlarımız halen ihtiyaçlarını ertelediği için esnafımız müşteri bulamıyor. Oysa gerekli tüm önlemler alındı, hijyen kurallarına harfiyen uyuluyor. Bu konuda vatandaşlarımızın içi rahat olsun.”

Düğün salonları başta olmak üzere kapalı olan diğer iş yerleri için vakit kaybedilmeden açılma takvimi belirlenmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Mart ayından bu yana sıkıntı yaşayan esnafımız yeniden ayağa kalkıp canlanmalı. İş yerleri kapalı olan esnafımızın geçmiş dönemdeki borçlarını ödeyebilmesi için yeniden yapılandırmaya gidilmeli. Ayrıca düğün salonları gibi kapalı olan ve randevu sistemi ile çalışan tüm iş yerlerinin açılma takvimi bir an önce belirlenip paylaşılmalı.

Hem vatandaşlarımız hem de işletmeler açıklanacak takvime göre bir yol haritası belirlemeyi bekliyor. Normalleşmeye adım attığımız bu günlerde, sıkıntıların hızla aşılarak tüm meslek kollarındaki esnaf ve sanatkârlarımızın yeniden bereketli günlerine kavuşacağını umut ediyoruz. Normalleşme sürecinin tedbirli ve istikrarlı bir şekilde sürdürülerek bu virüsün olumsuz etkilerinden tamamen kurtulacağımız günler için çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Toplantıda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de hazır bulundu.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 16:23