Esnaftan Cumhurbaşkanlığı’na ikinci mektup

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kovid-19 sebebiyle esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunları bölge bölge ve il il masaya yatırarak ülke genelindeki 82 Birlik ve 13 Federasyon başkanları ile telekonferans üzerinden 3 günlük bir toplantı gerçekleştirdi.

Türkiye’yi yedi bölgeye ayrılarak oturumlar halinde gerçekleştirilen toplantıda koronavirüsle mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sorunlar masaya yatırılarak, korona virüsten dolayı genelge ile faaliyetlerine ara verilen esnaf ve sanatkarlar ile salgından dolayı iş yapamayan esnaf için çözüm yolları arandı.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'le telekonferans aracılığıyla yaptığı görüşmede, Çorumlu esnaf ve sanatkarların talep ve sorunlarını aktarma fırsatı buldu.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar verdiği destekler için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bundan önce olduğu gibi bundan sonrada esnaf ve sanatkarların istek ve taleplerini göz ardı etmeyeceğine inandıklarını ifade eden Gür, ayrıca bu süreçte işyerini kapatan esnafa verdikleri destek için Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, milletvekillerine, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ve siyasi parti il başkanlarına ayrı ayrı teşekkür etti.

Başkan Gür, TESK Genel Başkanı Bendevi Paladöken’le yaptıkları görüşme sonunda ise sorunların çözümü için TESK tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ikinci bir talep mektubu yazıldığını bildirdi.

Recep Gür, Cumhurbaşkanlığına yazılan ikinci talep mektubunda koronavirüsten en çok etkilenen kesim olan esnaf ve sanatkarlara yönelik şu taleplere yer verildiğini açıkladı:

“1) Mücbir sebeple iş yerlerini kapatan esnaf ve sanatkarlara nakdi yardım yapılmalı.

2) Ulaşım sektöründe faaliyet gösteren ticari araçlar için salgın süreci boyunca akaryakıttaki KDV ve ÖTV kaldırılmalı.

3) Salgın döneminde elektrik ve doğal gaz faturaları Cumhurbaşkanı kararıyla en az 3 ay süreyle vade farksız ertelenmeli.

4) Mücbir sebeple iş yeri kapalı olan esnaftan tabela vergisi, çevre vergisi ve işgaliye harcı geçici olarak alınmamalı.

5) Vergi, SSK ve BAĞ-KUR prim borçları 1 yıl boyunca faizsiz ötelenmeli. Yapılandırılan borçların ödeme süresi uzatılmalı. Kamuya olan birikmiş borçlar yeniden yapılandırılmalı. Genelge ile iş yeri kapatılan esnafın sosyal güvenlik primleri devlet tarafından karşılanmalı. En önemlisi sağlık hizmeti alan esnafa ilaç desteği de verilmeli.

6) Bu dönemde iş yeri kapalı esnafa kira desteğinin yanı sıra stopaj vergisi kaldırılmalı.

7) 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarların işyerlerini açmaları yönünde adım atılmalı. Bir de 20 yaş altındaki çırak ve kalfaların çalışarak ekonomiye katkı sağlayabilmesi için çözüm bulunmalı.

8) Ekonomiye büyük katkı sağlayacak olan düğün sezonunun kaçırılmaması ve 415 meslek dalını ilgilendiren düğünlerin kır düğünü şeklinde yapılmasına mutlaka izin verilerek piyasaların canlanmasına imkan tanınmalı.”

(Haber Merkezi)