Eşref Hoca yarış pisti mi?

RECEP MEBET

Üçtutlar Mahallesi Eşref Hoca Caddesi sakinleri, şehir içi hız sınırını ihlâl eden sürücülerden şikâyetçi.



Haber Merkezimizi arayarak konuyla ilgili şikâyetlerini dile getiren vatandaşlar, “Hızla gelen araçlar yüzünden yaya geçitlerinden geçmeye korkuyoruz” dediler.

Yayaların öncelikli olduğu yerlerde dahi can güvenliklerinin olmadığını savunan vatandaşlar, son günlerde artan trafik kazalarının yaşanan sorunu gözler önüne serdiğini vurguladılar.

Yaşadıkları problemin çözümü için yetkililere seslenen vatandaşlar, Üçtutlar Mahallesi Muhtarlığı civarına hız kesici buton konulmasını ve trafik tedbirlerinin artırılmasını istediler.