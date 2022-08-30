FATİH BATTAR

İşletmeciliğini Serya Biçer’in yaptığı Ess Butik açıldı.

Yeniyol Mahallesi Sel Sokak numara 51 (Modisa Mobilya karşısı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Ess Butik, geniş ürün yelpazesi ile her kesime hitap ediyor.

Hem spor, hem klasik modellerle Çorumlu kadınların yeni tercihi olmaya hazırlandıklarını belirten işletme sahibi Serya Biçer; “Şehrimizin kadınlarının aradığını bulma sorununu ortadan kaldıracağız. Hem spor, hem klasik modellerimizle Çorum kadınlarını yeniden giydiriyoruz. Modellerimiz sık sık yenilenecektir. Stoklarımız tükenmeden butiğimize bekleriz.” dedi

Biçer, kış sezonu için yeni ürünlerin yakında mağazalarına geleceğini belirten yeni tren ürünlerden almak isteyen herkesi Ess Butik'e davet etti.