Eşsiz Hitit Mührü Çorum Müzesi’ne kazandırıldı

FATİH BATTAR

Dünya’da 3 tane bulunan eşsiz Hitit Mühürleri’nden bir tanesi Çorum Müzesi’ne kazandırıldı.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in girişimleriyle Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde yer alan Hitit Mührü Çorum Müzesi’nde sergilenecek.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, eşsiz Hitit Mührü’nü takdim etti.

Hititler döneminde kral ile katip arasında yapılan yazışmalarda kullanılan ve şimdiye kadar biri ABD’de olmak üzere 3 tane tane Hitit Mührü bulunuyor.

10 BİN YILLIK BİR GÜVEN OBJESİ OLARAK MÜHÜRLER

3 bin 600 yıl öncesine ait olan ve bir örneği Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük ve en çok ziyaret edilen sanat müzelerinden birisi olan Metropolitan Müzesi, diğeri ise Anadolu Medeniyetler Müzesi’nde bulunan mühür, 2015 yılında Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda krem kutusunda ele geçirilmişti.

Üzerinde çeşitli figürler ile hiyeroglif yazıların bulunduğu bronz Hitit mührü, bilimsel açıdan oldukça değerli.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 20:38