Ethem Erkoç ‘Ahi Evran’ı anlattı

FATİH AKBAŞ

Ahilik Haftası kapsamında ‘Ahilik’ konulu konferans gerçekleştirildi. Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde yapılan konferansa konuşmacı olarak Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç katıldı.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran ve Ahilik hakkında öğrencilere bilgiler verdi.

Ahi Evran’ın Anadolu’yu müslümanlaştıran isimlerinden birisi olduğunu belirten Ethem Erkoç, “Ahi Evran hem Anadolu’yu İslamlaştıran isimlerden birisi hem de yine Anadolu’da ilk esnaf teşkilatını kuran derviştir. O dönemde Anadolu’da esnaflık yapanlar ve ticaret uğraşanlar büyük oranda gayrimüslimlerdi. Ahi Evran bunu görerek Müslümanların esnaflıkta etkin olması için gayret gösterdi ve bu yönde çalışmalar yaparak esnafları teşkilatlandırdı. Bunu da belirli kurallara bağladı. Bir derviş olan Ahi Evran’ın tarikatına girmek için iki şart vardı. Bunlardan birisi zanaatkar diğeri ise müslüman olmaktı” dedi.

Konferansı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Abdullah Çolak, Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ayaz, öğretmenler ve öğrenciler izledi.