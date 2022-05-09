Ethem Erkoç’un hayatı kitap oldu

FATİH AKBAŞ

Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç’un hayatı kitap haline getirildi.

Ethem Erkoç’un yazdığı hayatı, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kitaplaştırıldı.

Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç gazetemizi ziyaret ederek hayat hikayesini kaleme aldığı “Ömrümün 60 yılı (1961-2021) Ethem Erkoç” isimli kitabını hediye etti.

Ethem Hoca kitabın önsözünde hayatını köy ve şehir hayatı olmak üzere iki evreye ayırdığını belirterek, kitapta da köyden şehre geldiği 1961 yılından sonraki hatıralarına yer vermiş.

Kitapta 60 yıllık dönemde öğrencilik, öğretmenlik ve yazı hayatından kesitler nakleden Ethem Erkoç, aynı dönemde yaşadığı çevrede, ilde, ülkede hatta dünyada, ne gibi sosyal ve siyasal değişiklikler olduysa hepsine dokunmaya çalışmış.

Erkoç, kitabın basımını gerçekleştiren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan’a, Belediye Kültür Müdürü Mahmut Yabacıoğlu'na, Kent Arşivi görevlileri Nilüfer Aşkın ve Mehmet Okumuş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.