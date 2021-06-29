Etkem Gelinlik ve Kuaför’e mehterli açılış

FATİH BATTAR

Çorum’da bir ilke imza atarak hem kuaför hem de gelinlik hizmeti verecek olan Etkem Kuaför ve Gelinlik mehterli ve defineli gösterisi muhteşem şov ile açıldı.

Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi numara 19/A adresinde hizmete giren Etkem Kuaför ve Gelinlik’in açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Mustafa Köse ile çok sayıda davetli katıldı.

Çorum’da bir ilke imza atarak düğün yapacakların işini kolaylaştırmak için hem gelinlik hem de kauför hizmeti verdiklerini belirten işletme sahibi Eşref Elsür; “Etkem Kuaför ve Gelinlik olarak yüzlerce gelinlik, kına ve bindallı modelleri, kuaför hizmeti, düğün, nişan ve nikah çekimleriyle birlikte bu çok özel gününüzde çok özel hizmetleri tek çatı altında toplamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.” dedi

Göz kamaştıran gelinliklerinin yanı sıra, kına ve nişan koleksiyonu ile de evlenecek olan genç kızların rüyalarını süslemeyi hedeflediklerini anlatan Elsüer, kostümlerin yanında kostümlerin aksesuarları, satışın yanında kiralama imkânı da sunduklarını ifade etti.

Sezonun en gözde modellerini Çorum halkının hizmetine sunduklarını belirten Elsüer; “Etkem Gelinlik ve Kuaför Salonu’na gelen çiftlerimiz, hem gelinliklerini beğeniyorlar, hem kına gecesi kıyafetlerini alıyorlar. Bunların yanında aksesuarlarını veriyoruz. Gelin başlarını, makyajlarını kuaför salonumuzda yapıyoruz. Düğün, nikah ve nişan çekimleriyle çok özel anlarını ölümsüzleştiriyoruz. Tüm bu hizmetleri verirken ailelerin bütçelerini çok sarsmadan onların bütçelerine uygun fiyat politikasını çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu

Alanında uzman profesyonel ekip ile evlencek çiftlerin önemli anılarını benzersiz kılmaya çalıştıklarını dile getiren Elsüer; “Hem kuaför salonu hem de gelinlik modaevi olarak hizmet verdiğimiz Etkem Kuaför ve Gelinlik Salonu içerisinde evlenecek kızlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda yardımcı oluyoruz. Nasıl bir gelin olmak istediğinizi ayrıntılarıyla öğreniyor, zevklerinizi ve beğenilerinizi göz önünde bulundurarak en çok yakışacak modellere birlikte karar veriyoruz. Tecrübelerimizle yol gösteriyor ve düğün gününe keyifli bir hazırlık süreci geçirmelerini sağlıyoruz.” ifadelerini kullandı.