‘Ev almak için tüm şartlar olgunlaştı’

MURAT ÇETİN

Kamu bankalarının ard arda konut kredilerinin faizlerini düşürmesi, emlak piyasasını canlandırdı. Piyasadaki durgunluğun konut fiyatlarını olabildiğince aşağı çektiğine vurgu yapan İntegral Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi Serkan Sabur, "Hazır fiyatlar uygunken, faizlerin de düşmesi ev alma şartlarını çok olgunlaştırdı. Ev sahibi olmak isteyenler için bundan daha iyi bir fırsat olamaz." dedi.



Vakıfbank ve Ziraat Bankası tarafından açıklanan faiz indirimlerine, Halk Bankası'nın da katılmasıyla birlikte, emlak piyasasında çok olumlu rüzgarlar esmeye başladığına işaret eden Serkan Sabur, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir trafik yaşandığını söyledi.



Faiz oranlarının 0,99'da düşmesi ve 120 olan vadenin de 180'e uzatılmasının yansımalarının hemen hissedildiğini açıklayan Sabur, "Olabilecek en düşük oran, oturmuş fiyatlarla birleşince çok cazip bir ortam oluştu. Bir önceki faiz indirimleri inşaat firmalarının üzerinden yapılırken, bu indirim tamamen bankalar tarafından gerçekleştirildi. 120 aydan fazla vade ile çekilemeyen konut kredileri, bu kez 180 aya kadar çıkarıldı. Bu da faiz indirimi kadar piyasada kabul gördü. Bu çabalar, ekonomiyi canlandırmak adına çok önemli bir fırsattır. Hem ev sahibi olmak isteyenler açısından, hem emlak sektörü açısından he de tüm piyasanın geneli açısından fırsat olarak görülen bu çabalar, ilk günden olumlu sinyallerini verdi. İlk alanlar her zaman kazançlı olacaktır. Bu taze kan piyasaya ne kadar erken girerse, hem alıcılar açısından, hem de genel ekonomi açısından büyük bir kazanım olacaktır." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2019, 19:34