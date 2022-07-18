Ev hanımıydı, şimdi 5 ülkeye ihracat yapıyor

FATİH BATTAR

Çorum’da 6 yıl önce ev hanımı iken sosyal medya hesabından hediyelik eşya satmaya karar veren genç girişimci anne Şerife Sarılmış, bugün Avrupa’nın bir çok ülkesine söz-nişan tepsileri ve düğün hediyelikleri ihraç ediyor.

6 yıl önce internetten hediyelik eşya satanları görünce eşinin ve ailesinin desteğiyle evde hediyelik eşya yapmaya karar veren 25 yaşındaki bir çocuk annesi Şerife Satılmış, bugün Almanya başta olmak üzere Türkiye ve Avrupa’da bir çok ülkeye söz-nişan tepsileri ve düğün hediyelikleri ihraç etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyor.

Çorum’da ilk ve tek bu işi yapan Satılmış, hem gençlere hem de ev hanımlarına örnek oluyor. İş hayatına atılmak isteyen gençlere ve ev hanımlarına devlet desteklerinden yararlanarak hayallerini gerçekleştirmeleri tavsiyesinde bulundu.

6 yıl önce sosyal medya hesabına koyduğu bir ürün sayesinde ihracat yapmaya başlayan genç girişimcinin hedefi ise Avrupa’da marka olmak.

HİKAYE ATARAK SATIŞA BAŞLADI

Bu işe başlamasında eşinin ve ailesinin desteğinin fazla olduğunu ifade eden Satılmış; “2016 yılında kızıma hamileyken ev ekonomisine katkı sağlamak için hediyelik eşya yapmaya karar verdim ve ilk olarak magnet yaparak sosyal medya hesabımdan satışa koydum. İlk müşterim İstanbul’dan Rabia hanım oldu. İlk satışımız yaptığımda çok mutlu olmuştum. Ürünlerimin çok iyi olduğunu söylemişti. Daha sonra Avrupa’dan bir kişi bana ulaştı ve ürünlerimden almak istediğini söyledi. Bana Almanya’da bu işi yapan kimsenin olmadığını ve Almanya’ya bu ürünlerin satışını yapabileceğini söyledi. Bizim ilk Avrupa yolculuğumuz böyle başladı.” dedi

BABASI TRAKTÖRÜNÜ SATARAK DÜKKAN AÇTI

Ürünleri ilk önce evde yaptığını ama işler büyünce evden bu işi yapamayacağını anladığından dükkan açmaya karar verdiğini anlatan genç girişimci anne, babasının traktörünü satarak dükkan açtığını dile getirdi.

Daha sonra KOSGEB’in desteklerini gören Satılmış, KOSGEB’ten 100 bin lira hibe ile söz-nişan tepsileri ve düğün hediyelikleri yapmak için makine-ekipman desteği aldığını kaydetti.

ÇORUM’DAN DÜNYAYA AÇILAN MARKA OLMAK İSTİYORUM

Devlet desteği sayesinde Almanya’nın ardından Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre gibi ülkelere ürün göndermeye başladığını aktaran Satılmış, Avrupa’da tanınmaya başladığını, hedefinin ise Çorum’dan dünyaya açılan bir marka olmak istediklerini söyledi.

Hayali olan her kadının hayalini gerçekleştirmesinde geç kalmaması gerektiğini söyleyen Satılmış; “Hikaye atarak başladığım bu işte bugün Avrupa’ya ihracat yapıyorum. Ben başardıysam bütün kadınlar da başarabilir.” dedi

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2022, 18:55