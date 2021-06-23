Ev ve işyerlerini su bastı

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün de etkili olan sağanak yağış ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Yaklaşık 20 dakika boyunca etkili olan yağmurda cadde ve sokaklar da göle döndü.

Su birikintileri sürücülerin zor anlar yaşatırken, Çorum Belediyesi ekipleri de yağış sebebiyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için çalışma başlattı.

Rögarın tıkanmasıyla ara sokaklar dereye dönünce ekipler hemen müdahale etti. Düşük kotta bulunan bazı evleri ise su bastı.

Belediye ekipleri su basan binalarda çalışma başlattı. Gelen ihbarlar üzerine ekipler olay yerine giderek su tahliyesi yaptı.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021, 18:14