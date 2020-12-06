Evde fizik tedavi hizmeti

M.BURAK YALÇIN

Uzman Fizyoterapist ve Atletizm Antrenörü Muhammed Talha Yazıcı’nın sahibi olduğu FTR Fizyomed Merkezi, felçli hastalara ve evinden çıkamayan vatandaşlara evlerinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Yavruturna Mahallesi, Maliye 2. Sokak Platin İş Merkezi Kat 3 No:8 adresinde faaliyet gösteren FTR Fizyomed Merkezi’nin hizmetleri ile ilgili bilgi veren Fizyoterapist Muhammed Talha Yazıcı, bel ve boyun fıtığı tedavisi, omurga eğrilikleri, spor sakatlıkları, felçli hasta rehabilitasyonu, ortopedik sorunlar, manuel terapi, kuru iğneleme, tıbbi hacamat ve masaj ile antrenman koçluğu hizmeti verdiklerini söyledi.

Felçli hastalara veya pandemiden dolayı evden çıkmak istemeyen vatandaşlara da evlerinde hastalıklarına göre fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verdiklerini de ifade eden Muhammed Talha Yazıcı, online olarak da sağlıklı yaşam rehberi ve bölgesel zayıflama programı hizmeti sunduklarını da sözlerine ekledi.

MUHAMMED TALHA YAZICI KİMDİR?

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden 2017 yılında mezun olan Muhammed Talha Yazıcı, bunun dışında Anadolu Üniversitesi’nde Sağlık Yönetimi ve Atatürk Üniversitesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden de mezun. Yazıcı, aynı zamanda Hitit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında yüksek lisans yapmakta.

FTR Fizyomed’i açmadan önce Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 8 ay boyunca fizyoterapi üzerine çalıştı. İl Özel İdaresi Gençlik ve Spor Kulübü’nde terapist olarak çalıştı. Atletizm yardımcı antrenörlüğü ve antreman koçluğu da yaptı.