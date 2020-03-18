İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorumlu vatandaşlara ve parti teşkilatlarına "Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal" çağrısı yaptı.

Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaya davet etti.

İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın koronavirüs salgınına karşı çeşitli tedbirler aldığını belirten Özsaçmacı, şunları kaydetti:

"Başkanlık Divanından gönderilen genelgeye göre parti binalarında toplanılmaması, toplantı ve benzeri organizasyonların iptal edilmesi istendi, ilçe kongreleri bir sonraki talimata kadar ertelendi. Koronavirüs salgını başladığından itibaren gösterilen dikkat, özen ve hassasiyet dolayısıyla tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder, vatandaşlarımızın sağlığının korunması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere partimizin ilgili ve yetkili kurumların alacağı önlemlerin uygulanmasında aynı hassasiyetin devam etmesini rica ediyorum. Kendini, aileni ve sevdiklerini koru, evde kal."