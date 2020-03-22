EVDE KAL ÇORUM

EROL TAŞKAN

Korona virüsüyle ilgili sürdürülen başarılı mücadelenin sonuca ulaşması ve en az zararla atlatabilmemiz için evde kalıp hem kendimizi hem de toplumun tümünü korumak sorumluluğunu harfiyyen yerine getirmeliyiz.

Büyük oranda tedbirlere riyaet edilirken, zaman zaman bu konuyu önemsemeyip, uyarıları kulak ardı eden de var maselef. Binlerce kişinin büyük fedakarlıklarla uyguladığı tedbirleri, bir kaç kişinin dikkatsizliğinin tüm toplumun emeklerini zayi edeceğini unutmamak gerekir.

Özellikle sağlık çalışanlarının riskin tam da merkezinde olmalarına rağmen verdiği fedakar mücadeleyi boşa çıkarmamak, milletin geleceğini riske atmamak adına herkes üzerine düşeni yapmalı.

ÇORUM'DA SON DURUM

Osmancık'tan gelen bir hasta ve Alaca üzerinden Sungurlu'ya sevk edildikten sonra Çorum'a gelen iki hasta dışında pozitif vaka görülmedi. Hastaların tedavileri başarı ve özenle gerçekleştiriliyor ve hastaların genel sağlık durumlarının iyi olduğu müjdeleniyor.

DEDİKODULARA KULAK ASMAYIN

Fısıltı gazeteleri ve bazı sorumsuz sosyal medya paylaşımcılarının da körüklediği yalan haberler, toplumu tedirgin etmeye yetiyor. Hastanede çok sayıda hasta olduğu ve hastane personelinden bazılarının enfekte olduğu yönündeki haberlerin hepsi dedikodudan ibaret.

ŞÜPHELİ VAKALARIN HEPSİ NEGATİF

Osmancık ve Alaca'dan gelen iki hasta dışında, yüpheli vaka olarak hastaneye getirilen 100'ün üzerindeki hastadan hepsinin testleri negatif çıktı.

KORONA TESTİ İÇİN HASTANEYE GELMEYİN

Hastane yetkilileri, korona testi konusunda da vatandaşı uyararak, "Hastanede korona testi yapılıyor diyerek normal bir test yaaptırır gibi hastaneye gelmelerini istemiyoruz. Zira bu testler, sadece korona şüphesi olan vakalarda yapılıyor ve korona alanında gerçekleştiriliyor."dedi.

HASTANE TESTLERE BAŞLADI

Samsun'da yapılan testler, hafta sonundan itibaren Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılmaya başlandı. Bu gelişimle birlikte hızlı sonuç, hızlı tanı ve hızlı tedavi imkanlarının da önü açılmış oldu.

HASTA YAKINLARINDA POZİTİF SONUÇ YOK

Osmancık ve Alaca'dan gelen pozitif vakalı hastaların temas ettiğie yakınlarından pozitif vaka çıkmadığı müjdesini veren yetkililer, karantina başta olmak üzere tüm tedbirlerin takip edildiğini, bu hastalarla temas edenlerin daha dikkatli davranması gerektiğini tenbihledi.

NE KADAR AZ TEMAS, O KADAR AZ BULAŞ

Bulaş sayının en aza indirilmesi ve yok edilmesi için insanların toplu alanlar başta olmak üzere dışarda dolaşmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, bu zamanda hususen yaşlıların dışarı çıkmaaması gerektiğini bir kez daha vurguluyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2020, 22:00