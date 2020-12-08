“Evde Kal Çorum ” videosu çekenlere kitap hediye edilecek

MURAT ÇETİN

Çorum Valiliği, “Evde Kal” videolarını Valiliğin sosyal medya hesaplarında paylaşacak. En çok beğeni alan 3 video sahibine ise Vali Mustafa Çiftçi tarafından imzalanan kitap hediye edilecek.

Konuyla ilgili Valilik tarafından yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

“Evde aile fertleriniz ile beraber çektiğiniz “Evde Kal Çorum” çağrılı videolarınızı 0533 798 60 19 numaralı WhatsApp hattımıza gönderin. Bizde her Cuma günü ilk 5 videoyu Valiliğimizin Facebook hesabında yayınlayalım. En çok beğeni alan ilk 3 video sahibine Valimiz Mustafa Çiftçi tarafından aileniz adına imzalanan kitap hediye edilecektir. Video beğenileri Cuma akşamı saat 23.00’de sona erecek ve kazanan ailelerimiz Cumartesi günü Valiliğimizin Facebook hesabında duyurulacaktır. Her ailenin bir video gönderme hakkı olacak. Videolar 2 dakikayı geçmeyecektir.”