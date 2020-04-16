Evde Kal videoları yayınlanmaya başlandı

EROL TAŞKAN

7'den 70'e tüm Çorumlular'a Evde Kal videosu çekmelerini isteyen Vali Mustafa Çiftçi'nin çağrısı büyük bir karşılık buldu.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan çağrının ardından, Valilik WhatsApp hattına adeta video yağdı. Farkındalığın artırılması için başlatılan video seferberliği özellikle çocuklar ve gençler tarafından büyük ilgi gördü.

Büyük çoğunlukla evde kalarak vakitlerini geçiren Çorumlular, sosyal medyada yaygınlaşan videolarıyla Evde Kal çağrılarını herkesle paylaştı.

Birbirinden güzel mesajların yer aldığı videolar, Valilik sosyal medya hesaplarından yayınlanmaya başlandı.

Çorumlu'nun yaptığını herkes yapamaz sloganındaki başarının ardından fidan dikiminde de rekor kıran Çorum, bu kez de sosyal medyada Evde Kal videoları konusunda birlikteliğini gözler önüne sermeye hazır.

Yayınlanmaya başlayan videolarda ilk olarak çocukların ve gençlerin birbirinden anlamlı videolarına yer veren Valilik, video yayınlarına devam edecek.

Video göndermek isteyenler, en fazla 10-15 saniye uzunluğundaki mesajlarını 0538 836 51 59 nolu WhatsApp hattına gönderebilecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2020, 22:28