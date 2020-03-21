Evde kalanlara ibretlik hikâyeler

Çorum Belediyesi, koronovirüsü yayılmasını önleme çalışmalarını bir yandan yoğun bir şekilde sürdürürken bir yandan da evde kal çağrısına uyup evinde vakit geçiren vatandaşlara yönelik de çalışmalarını yürütüyor.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi kurumsal web sayfasından, evde kalanların vakitlerini daha rahat geçirebilmeleri ve ders alabilecekleri ibretlik hikayelerin yer aldığı videolar yayınlanmaya başladı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Bilgehan Geniş tarafından sahnelenen ibretlik hikâyelerin yer aldığı “Meddah” adlı program dizilerine isteyen vatandaşlar www.corum.bel.tr adresinde Belediye TV bölümünden ulaşıp, bu hikayeleri izleyebilecekler.