Evidea, AHL Park’a mağaza açıyor

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesi sunan Evidea, mağaza zincirini büyütmeye devam ediyor.

Çorum’da mağazasını 25 Ağustos’ta AHL Park AVM’nin 1.katında açmaya hazırlanan Evidea, tüketicilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Türkiye genelinde 32 mağaza ile hizmet veren Evidea, 33. mağazasını 1.500 m2 büyüklüğündeki mağaza konseptiyle AHL Park AVM’de tüketicilerle buluşturuyor. Açılışa özel bir kampanya sunan Evidea, 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında her 400 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor. (İndirim elektrikli ev aletleri dışında bütün ürünlerde geçerli)

Ev dekorasyonunda her ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünleriyle kalitesinden ödün vermeyen Evidea, her yaşa ve her tarza hitap ediyor.

Güçlü organizasyon yapısı ve deneyimli kadrosuyla tüketicilerin ilk adresi olan Evidea, 2025 yılı sonunda çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer alacak 110 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. (Haber Merkezi)