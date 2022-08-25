Evidea AHL Park’ta hizmete açıldı

Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Evidea, AHL Park AVM’de hizmete girdi.

Perakende mağaza zinciri ile büyümeye devam eden ve ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011 yılından bu yana hizmet veren Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekledi.

Çorum’da mağazasını dün itibariyle AHL Park AVM’nin 1. katında açan Evidea tüketicilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Ev dekorasyonunda her ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünleriyle kalitesinden ödün vermeyen Evidea, açılışa özel bir kampanya da sunuyor. Kampanya kapsamında Evidea, 25 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında her 400 lira ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 lira indirim kazandırıyor.

İndirimin elektrikli ev aletleri dışında bütün ürünlerde geçerli olduğu belirtildi.