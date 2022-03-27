Evlatları can verdi aileleri kan verdi

M.BURAK YALÇIN

Şehit aileleri, bu vatan için can veren evlatlarının ve yakınlarının anısına yakışır bir hareket daha imza attı.

Evlatlarının can verdiği bu vatana, kanlarıyla bir kez daha can katmanın çabasında olan şehit aileleri ve gazilerimiz Kızılay Kan Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çorum Şubesi ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Çorum Şubesi, Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundular.

Vatan için canlarını ortaya koymaktan çekinmeyip cephelerde şehit düşen aziz kahramanlarımızın aileleri, vatan müdafasında gazi olma şerefiyle şereflenen gaziler ve şanlı ordumuzda görev almış astsubaylar, gurur verici bir birliktelikle stokları tükenme tehlikesi ile karşı karşıya kalan Kızılay’a kan vererek, değerli bir mesajın altına imza attılar.

Gazi Caddesi’nde bulunan Türk Kızılayı Kan Bağış Merkezi’ne gelen şehit aileleri, gaziler, emekli astsubay ve yakınları kan bağışında bulunarak kan bağışının önemine dikkat çektiler.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şubesi Başkanı Galip Deniz, toplumsal farkındalığının artırılması yönünde çağrıda bulunarak, toplumun tüm kesimlerinin kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2022, 17:20