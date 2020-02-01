Evlatlarının ismini okulda yaşatacaklar

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Geçirdiği trafik kazası sonucu 10 yıl önce hayatını kaybeden Emrah Zorlu adlı gencin ismi, İnkılap Ortaokulu’nda oluşturulan ‘Destek Eğitimi Odası’na verildi.

Dün düzenlenen törenle hizmete sunulan özel eğitim destek sınıfının açılışına Milli Eğitim Şube Müdürü Tahir Demir, Çorum Zihinsel ve Spastik Engelliler Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, bazı idareci ve öğretmenler katıldı.

Genç yaşta evlatlarını kaybeden Yıldız -İsmail Zorlu çifti ve dernek gönüllülerinden işadamı Adnan Tığlı’nın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Dr. Neslihan Hüsülüoğulları, destek eğitimi odalarının özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Oğullarının adını yaşatmak için örnek bir çalışmaya imza atan Zorlu çiftini tebrik eden Hüsülüoğulları, “Emrah Zorlu kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Özel eğitime katkı sağlayan herkese şükran borçlu olduklarını vurgulayan Hüsülüoğulları, destek eğitimi odalarının okul ve kurumlarda, kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç gereçler ve eğitim materyalleriyle donatılmış eğitim ortamları olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesini hep birlikte kesen davetliler, Emrah Zorlu Destek Eğitimi Odası’nı gezerek bilgi aldılar.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 11:14