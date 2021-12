Evlâd-ı Fâtihân ile hasret giderdiler

AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Erol Kavuncu, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başkanlığında, parlamento heyeti olarak 20-23 Aralık 2021 tarihlerinde, gönül coğrafyamız Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Karadağ’a, parlamento başkanlarının resmi davetlerine icabetle bir dizi resmi çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

600 yıllık köklü kültürel, tarihi beşerî bağlarımızın bulunduğu Evlâd-ı Fâti?ân diyarı Balkanlardaki; dost, kardeş, müttefik ülkelerin liderleriyle bir araya gelinerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirildiğini kaydeden Milletvekili Kavuncu, “Heyetler arası görüşmelerde mevkidaşlarımızla ilişkilerimizi ve bölgesel işbirliğimizin artması yönündeki projeleri geniş çaplı görüşme imkânı bulduk. Ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkilerin daha üst düzeye çıkarılması için istişarelerde bulunulduk. Dostane ve samimi bir ortamda oldukça verimli geçen görüşmelerin ardından alınan kararlarla ilgili ortak basın toplantıları gerçekleştirildi.”dedi.

Ziyaret kapsamında ilk olarak, Kuzey Makedonya’da TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi tarafından resmi törenle karşılandığını ve Kuzey Makedonya Meclisi'nde TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un, milletvekillerine hitaben konuşma yaptığını kaydeden Kavuncu, “Diplomatik görüşmelerin yanı sıra TBMM Başkanımız liderliğindeki heyetimiz gönül coğrafyamızda farklı temas ve ziyaretlerde de bulundu. Üsküp’te 1884’dan bu tarafa 137 senedir Türkçe eğitimin kalesi olan Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda geleceğimizin teminatı öğrencilerimizle buluştuk. 2006 yılından beri özellikle Makedonya ve Balkanlar'daki öğrencilere eğitim öğretim fırsatı sunan ve Türkiye sevdalısı gençlerin yetişmesini sağlayan Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edilerek, Diş Hekimliği Fakültesi ile Hemşirelik ve Ebelik Yüksekokulunun açılışını gerçekleştirildi. 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü kutlamalarına katılarak kardeşlerimizin sevinçlerine ortak olduk. TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetimizin resmi ziyaretinin ikinci durağı, Sırbistan da Sayın TBMM Başkanımız Sırbistan Cumhurbaşkanı Sayın Aleksandar Vuçiç, Ulusal Meclisi Başkanı Sayın Ivica Daçiç ve Başbakanı Ana Brnabiç ile görüşmeler gerçekleştirildi. TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Boşnak Ulusal Azınlık Konseyi Başkanı Yasmina Curiç, Sancak Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Süleyman Ugliyan, Sosyal Demokratik Partisi Genel Başkanı Rasim Layiç, Yeni Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevaç ve Tutin Belediye Başkanı, Salih Hot'u kabul ettiler. Görüşmelerin üçüncü durağında, bizimde Türkiye Karadağ Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olduğumuz Karadağ da, TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Karadağ Parlamento Başkanı Aleksa Beçiç tarafından resmi törenle karşılanarak baş başa görüşmeler gerçekleştirdiler. Sonrasında Sayın TBMM Başkanımız liderliğinde, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç, Başbakan Sayın Zdravko Krivokapiç ve beraberlerindeki heyetlerle ayrı ayrı bizim de dahil olduğumuz heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Ayrıca TBMM ve Karadağ Parlementosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliğine Dair Protokol’ imzaladı. Karadağ’daki resmi temaslarımızın yanı sıra Tuzi şehrinde bulunan Sultan Fatih döneminde inşa edilen Nizam Camii, Osmanlı şehitliği ve Fatih Mehmet Medresesi ziyaret edildi. TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop Fatih Medresesinde öğrencilerle buluştu. Karadağ İslam Birliği Başkanı Sayın Rifat Feyziç ile görüşüldü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdağan’ın gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından Meclis Başkanımızın Karadağ’ı ziyaretleri; iyi durumdaki ilişkilerimizi, her alanda çok daha üst seviyelere taşıyarak ilişkilerimizin daha da güçlenmesini sağlayacaktır. Gönül coğrafyamız Balkanlarda her alanda ilişkileri geliştirmeye büyük önem atfeden Türkiye, söz konusu ziyaretlerle, ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak şekilde gelişmesi, bölgenin istikrarı ve kalıcı barışın tesisi için özgün bir diplomasi yürütmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye’nin amacı, yaklaşık 600 yıldır dost ve kardeş olduğumuz bu coğrafyanın, Türkiye’nin tecrübesi ve desteği ile barış, refah, huzur ve istikrar içinde kalkınmasını sağlamaktır. TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyetimize ve ortak tarih ve kültürü paylaştığımız kardeşlerimizin göstermiş oldukları sevgi ve ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyor, ziyaretlerin her aşamasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesinde Büyükelçilerimiz başta olmak üzere, emeği olan herkese teşekkür ediyor, görüşmelerin ülkelerimize ve halklarına hayırlara vesile olmasını diliyorum.”ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2021, 17:54