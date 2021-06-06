Evlenecek çiftleri tatile gönderiyor

FATİH BATTAR

Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları yeni evlenecek çiftleri 1 hafta tatile gönderiyor.

Pandemi nedeniyle uzun bir zamandır kapalı olan düğün salonları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme açıklamsıyla 1 Haziran’dan itibaren hizmet vermeye başladı. Yaz dönemine girdiğimiz bu günlerde düğün sezonun da açılmasıyla Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları müşterilerini beklemeye başladı.

Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları Çorum şehir merkezinde kurularak geniş vizyonuyla hizmet kalitesini müşterileriyle birlikte daha da ileriye taşıyor. Yenilikçi, teknolojik altyapısı ve hizmet anlayışıyla fark yaratan mekân; farklı konsepti, zengin hizmet seçenekleri sektörün öncüleri arasında yer alıyor.

Düğün, nişan, kına, sünnet, konser, parti, davet, konferans, özel yemekli toplantı organizasyonlarında ev sahipliği yapıyor ve hizmet veriyor.

Çorum şehir merkezde, en işlek bölgesinde 3 katlı binada, 800’er kişilik iki büyük salon ve teras kat salonlarıyla müşterilerine hizmet veren Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları şehir içinde olması, mutfağının büyük oluşu, eksiksiz ekipmanlarla donatılmış olması, kaliteli bir menüsüyle, eşsiz lezzet ve iyi hizmeti peşinden getiriyor. Şehrin içinde otopark sorununun olmamayışı da misafirler için ayrı bir rahatlık sağlıyor.

Çorum şehir merkez de en üst katında açık terası bulunan geniş bir alana kurulmuş iç dekorasyonu ve mekanik özellikleri gereği son modern sistemler kullanılmış olan ve bu özellikleriyle Çorum’da tek olan 3 katlı salonuyla göz kamaştırıyor.

Dönem dönem çeşitli kampanyalar düzenleyen Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları, düğün sonrası evlenen çiftleri 1 haftalık tatile göndermesinin yanı sıra, düğün sonrası 1 gecelik balayı odası hediyesi, dış çekim ve fotoğraf albüm hediyesi ve beyaz eşya gibi hediyelerde mevcut.

Tüm düğün, davet ve organizasyonları büyük bir özenle gerçekleştiren Çorum Çırağan Sarayı Düğün Salonları, hayatınızın en güzel gününü unutulmaz kılmak için sizleri Yavruturna Mahallesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Sokak No:13 Çorum adresinde bekliyor.