Evleri yanan aile yardım bekliyor

FATİH AKBAŞ

Akkent Mahallesi’nde yeni yılın ilk saatlerinde meydana gelen olayda bir ev tamamen yandı. Olayda herşeyini kaybeden aile yardım bekliyor.

Akkent Mahallesi 4.Cadde’de bulunan bir apartmandan gece 02.30 sıralarında dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer evlere sıçramadan söndürdü. Ev sahiplerinin o sırada köyde olmaları olası bir faciayı da önledi. Olayda evi tamamen yanan ve inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Galip Özavcı, “Evimde kullanacak bir tek eşyam dahi kalmadı. Hepsi kül oldu. Kış günü ne yapacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım eli uzatmalarını bekliyorum.”dedi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme devam ediyor.