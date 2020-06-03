Evlerinden klip çektiler

FATİH AKBAŞ

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri klip çekti.

HİTÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencilerinden oluşan Müzik ve Vokal Grubu koronavirüs pandemisi döneminde evlerinden söz ve müziği MFÖ’ye ait Mecburen parçasını hem çalıp hemde söylediler.

Hitit Üniversitesi’nin resmi youtube hesabından yayınlanan klipte vokalde; Yunus Emre Erdoğan, Selda Erdost, Çağrı Köse, Sena Çınar, Aslıhan Yılmaz, Mustafa Berke Geçim ve Oğuzhan Şahin, enstrümanlarda ise flütte Aslıhan Yılmaz, kemanda Çayan Yavuz, violonselde Cemre Polat, bağlamada Bilge Kağan Sabancı, bas gitarda Ali Aslan yer alırken video düzenlemesini ise Dr. Öğretim Üyesi Ercan Baş yapmış.