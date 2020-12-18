‘Evli misin?’ çıktı

RECEP MEBET

Aile Danışmanı Firdevs Karaca Eren’in kaleme aldığı ‘Evli misin?’ adlı eser Kut Yayınları’ndan çıktı.

Özel Eğitim Uzmanı hemşehrimiz İbrahim Eren’in eşi Firdevs Karaca Eren, ilk kitabını okurlarıyla buluşturdu.

KİTAP HAKKINDA

Fiza Aile, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı Merkezi’nin kurucusu olan Firdevs Karaca Eren, mesleki birikimi ışığında yazdığı kitabında evlilik ve aile müessesesini ele aldı.

‘Evli misin?’ sorusundan yola çıkarak önemli mesajlar veren Eren, 442 sayfadan oluşan kitabın seçkin kitapçılar ve internet mağazalarında yerini aldığını duyurdu. Eren, kitabın tanıtım yazısında ise şu ifadelere yer verdi.

“Her soru, cevabını da içinde barındırır aslında... ‘Evli misin?’ sorusuna; kimimiz ‘Evet’ diye cevap verirken, gözleri parlar. Çünkü, evlilik tercihi konusunda hedef on ikiden vurulmuştur. Oysa mesele sadece başlangıçtaki doğru tercih değil, süreç boyunca da kendi kişisel doğruluğunu koruyabilmektir.

Kimimizin cevabı da ‘Hayır’ olur. Bazen yaşına rağmen hâlâ evlenememiş olmanın mahcubiyeti, bazen evliliği gözden çıkarmanın çaresizliği, bazen de ‘dulum’ demeyi utanç verici bulduğumuz için...

Kimimiz ise, garip bir yüz ifadesiyle ‘Belki’...

Peki, ya sizin cevabınız hangisi?”

FİRDEVS KARACA EREN KİMDİR?

Orta öğrenimini Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü’nde okudu. Akabinde anasınıfı stajını başarı ile tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü’nde, Yüksek Lisansı’nı Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Aile Danışmanlığı Alanı’nda gerçekleştirdi.

Mesleki stajını Ankara’da gerçekleştirdikten sonra Gaziantep, Yalova ve Çorum’da farklı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ‘Özel Eğitimci ve Eğitim Koordinatörü’ olarak görev yaptı.

2014 yılında AB Bakanlığı proje desteği ile “Avrupa Ülkelerinde Özel Eğitim Gereksinimi Olan Bireylerin Eğitsel Tanılaması” konulu çalışma ile İspanya, Portekiz ve Fas’ta eğitim seminerlerinde ve incelemelerde bulundu.

Çalıştığı kurumlarda Eğitim Koordinatörlüğü, Özel Eğitim ve Aile Eğitim Danışmanlığı, Aile Eğitim Seminerleri organizasyon ve sunumu görevlerinde bulundu.

Uluslararası Aile Terapileri Örgütü’nün (IFTA) ve Avrupa Aile Terapileri Örgütü’nün (EFTA) ölçülerine uygunluğu belgelenen Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği’nden Aile Danışmanlığı alanındaki eğitim programını başarıyla tamamlayarak Aile Danışmanı sertifikasını aldı.

Hacettepe Üniversitesi ve Gelişimsel Nöroloji Derneği tarafından 0-6 yaş dönemi çocuklarında gelişimsel sorunları tanılama için gerekli olan DENVER II Gelişim Tarama Testi Uygulayıcı Sertifikası aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Aile Eğitim Programı Eğitici Eğitimi’ne katılarak Aile Eğitimcisi (Formatör) olarak sertifika aldı.

Valilik, Çorum Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü gibi kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde şehir merkezi ve ilçelerdeki eğitim kurumları ve kuruluşlarda seminer ve danışmanlık hizmetleri gerçekleştirdi.

Çorum’da 2011 yılında hizmete sunduğu Fiza Aile Danışmanlığı’nı 2017 yılında her biri alanında uzman yeni ekip arkadaşlarıyla Fiza Aile, Çocuk ve Ergen Danışmanlığı çatısı altında genişleterek bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya karar verdi.

Firdevs Karaca Eren, Özel Eğitim Uzmanı İbrahim Eren ile evli ve 3 çocuk annesi.

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2020, 19:35