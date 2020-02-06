Evlüce Otomotiv 23. yılını kutladı

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Çorum otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarından Ford yetkili bayii Evlüce Otomotiv, 23. hizmet yılını kutladı.

Geçtiğimiz Cumartesi akşamı Anitta Otel’de gerçekleşen kutlama programına Evlüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce, Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak, birim yöneticileri ile şirket çalışanları katıldı.

‘BÜYÜK BİR AİLEYİZ’

Evlüce Ailesi mensuplarının da hazır bulunduğu programda, emekli olan personelle birlikte şirkette 10, 15 ve 20. yılını dolduran çalışanlara plaket ve hediyeler verildi. Plaket töreninde yapılan konuşmalarda, özel sektörde bu kadar uzun süreli birlikteliklerin çok görülmediği belirtilerek Evlüce Otomotiv’in büyük bir aile olduğu vurgulandı.

Gecede kürsüye gelen Ali Evlüce yaptığı konuşmada, değişen otomotiv endüstrisi ve sektörü hakkında kısaca bilgiler verdi. Değişimi çok güçlü bir şekilde takip ettiklerini söyleyen Evlüce, 2019 yılı genel değerlendirmesi ve 2020 için hedefleri hakkında da açıklamalarda bulundu.

Evlüce Otomotiv ailesinde yer alan her çalışanın kendi işinin patronu olduğunu vurgulayan Evlüce, yüksek iş sorumluluğu ile görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm personeline teşekkür etti.

Tören sonunda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Evlüce’ye günün anısına Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak tarafından çalışanlar adına plaket takdim edildi.

Pasta kesimi ile devam eden program, ikramların ardından sona erdi.