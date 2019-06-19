Evlüce Otomotiv’de ‘Babalar Günü Şöleni’

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Ford yetkili satıcısı Evlüce Otomotiv tarafından organize edilen ‘Babalar Günü Şöleni’ geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşti.

Ankara Yolu 7. kilometrede hizmet veren Ford Plaza’da gerçekleşen programa Evlüce Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Budak, Satış Müdürü Goncagül Türkmen, Servis Müdürü H. İbrahim Kılıç, firma çalışanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Programla ilgili bilgi veren Goncagül Türkmen, Babalar Günü’nü renkli bir şölene dönüştüren etkinlikte Ford’un yeni modellerinin de görücüye çıktığını söyledi.

Çocuklar için boyama etkinlikleri ve palyaço gösterilerinin yer aldığı Babalar Günü Şöleni’nde 5 şanslı ailenin adresinden alınarak test sürüşüne çıkarıldığını belirten Türkmen, 10 şanslı kişiye ise yazlık bakım seti, anahtarlık ve deniz topundan oluşan Ford hediye seti armağan ettiklerini kaydetti.

Çeşitli ikramlar ve sürprizlerin de yer aldığı programın büyük beğeni topladığını anlatan Türkmen, “Tüm babaların gününü kutluyor, avantajlı kampanyalarla Ford sahibi olmak isteyen herkesi Evlüce Otomotiv’e bekliyoruz” dedi.