‘Eylem kararını inandırıcı ve samimi bulmuyoruz’

Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Emir Dağaşan, büro işkolunda genel yetkili olan sendikanın, Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanan 16-20 tarihleri arasında, SGK işyerlerinde bir takım eylemler için karar aldığını duyurduğunu belirterek, “Öncelikle, kamu görevlilerinin lehine olan, her türlü eylem ve gelişmeyi destekleyeceğimizi ifade ediyoruz”dedi.

Emir Dağaşan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yetkili sendikanın eylem kararı ile ilgili şu sorulara cevap aradıklarını belirtti:

“SGK çalışanlarının da içinde yer aldığı, bütün kamu görevlileri, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında ezilirken, eylem kararı niçin sadece SGK için alınmıştır? SGK çalışanlarının da içinde yer aldığı büro iş kolunda yetkili olan, sadece SGK işyerlerinde eylem kararı alan, adı geçen sendika, Ağustos 2021 ayındaki toplu sözleşme masasında, SGK ve büro iş kolu çalışanları için, hangi hakları talep etmiştir? Ağustos 2021 ayındaki toplu sözleşme sürecine giderken gerek sendikamız Türkiye Kamu Sen’in gerek genel kamuoyunun, yüksek enflasyon tehlikesi uyarılarına rağmen, SGK ve diğer kamu çalışanları için %5 zamma imza atanların, bugün SGK çalışanlarına, hangi yüzle eylem kararı aldıklarını, merak ediyor, SGK çalışanlarımızın bu soruyu ilgili sendikaya sormalarını bekliyoruz. Tüm Kamu çalışanları yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı altında inim inim inlerken, bunları dile getirilecek makam ve irade belli iken, sadece SGK işyerlerini ve çalışanlarını kapsayan eylem kararının, kurum ve işyeri bazında maksatlı, manidar buluyor, inandırıcı ve samimi bulmuyoruz. SGK çalışanları, kendisini toplu sözleşme masasında satanları görüp, yönünü Türk Büro Sen'e çevirdiği için, SGK işyerlerinde, amacı ve maksadı SGK çalışanlarının hakkını aramak olmayan, eylem kararlarını; samimi ve dürüst bir karar olarak görmediğimiz için, yukarıda açıklamaya çalıştığımız sebeplerle, adı geçen sendikanın eylemlerine katılmayacağımızı, desteklemediğimizi ifade ediyor, kendilerine naçizane ‘siyah yerine, sarı rengi’ tavsiye ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)