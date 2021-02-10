Fabrika sahibinin evinin önünde eylem yaptılar

FATİH BATTAR

Çorum’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarılan 20’ye yakın işçi fabrika sahibinin oturduğu mahallede eylem yaptı.

Yaklaşık 2 aydır fabrika önündeki eylemlerine devam eden işçiler bugün fabrikanın hem İstanbul şubesi önünde hem de fabrika sahibinin otuduğu mahallede eylem yaparak seslerini duyurmaya çalıştı.

Ekipler, fabrika sahibinin oturduğu evin önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Mahalleye giriş-çıkışlar polis kontrolünde yapılırken, işçiler sadece seslerini duyurmak istediklerini söyledi. 60 gündür evlerine ekmek götüremediklerini belirten işçiler, fabrika sahibinin yanlarına gelerek bir açıklama yapmasını istedi.

Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz, işçilerinin yanına gelerek eylemlerinin hukuka uygun olmadığını belirterek, geri dönmelerini istedi. İşçiler de İstanbul’daki eylem bitene kadar bekleyeceklerini ifade ettiler.

Asayiş Şube Müdürü Talip Yılmaz’ın işçileri ikna etmesinin ardından İstanbul’daki eylemin de sona ermesiyle eylem olaysız şekilde sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 17:18