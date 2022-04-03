‘Fahiş zamlar iftar ve sahur sofralarının tadını kaçırdı’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, vatandaşların mübarek Ramazan ayına da zamlarla girdiğini söyledi.

Tokgöz, gıda maddelerine yapılan fahiş zamlar nedeniyle iftar ve sahur sofralarının tadının kaçtığını dile getirdi.

Şekere yapılan son zammın ardından doğalgaz, elektrik ve buradan adını saymakla bitirilemeyecek çok sayıda gıda ürününe gelen zamlarla birlikte vatandaşların bu Ramazan ayını nasıl geçireceğini kara kara düşündüğünü ifade eden Ulaş Tokgöz, “Yeter artık. Millete çektirdiğiniz bu zulme artık son verin” dedi.

Bu işin artık soyguna dönüştüğünü vurgulayan Tokgöz, özellikle sanayide kullanılan doğalgaz ve elektriğe gelen zamların günlük hayatta yediğimiz, içtiğimiz ve kullandığımız tüm ürün ve malzemelere yansıyacağını belirtti. 300 gramlık pidenin bile 5-6 liradan satıldığını ve fırıncı esnafının bu zammı hammadde fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle yapmak zorunda kaldığını söyleyen Ulaş Tokgöz, vatandaşların Ramazan ayında sofrasına koyacak pideye bile mecalinin kalmadığını aktardı.

Türkiye’de ekonomik göstergelerin endişe verici boyuta ulaştığını kaydeden Tokgöz, “Çarpıcı verileri Türkiye İstatistik Kurumu bildirdi. Tablo gerçekten vahim ötesi. Buna göre Şubat ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artışla 7,88 milyar dolara çıktı. 2 aylık dış ticaret açığı da yüzde 183,3 artışla 18,2 milyar dolar oldu. Bu veriler yeni ekonomi modelinin çalışmadığının net göstergesi. Eğer biran önce politika değişikliğine gidilmezse, ülkenin toparlanma sürecine geçmesi bile uzun zaman alabilir. Bu yüzden erken seçim değil, hemen seçim” ifadelerine yer verdi.

Ulaş Tokgöz son olarak, tüm Çorumlu hemşehrilerinin mübarek Ramazan ayını kutlayarak, sağlık ve esenlikler diledi. (Haber Merkezi)