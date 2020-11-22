Fahrettin hoca son yolculuğuna uğurlandı

FATİH BATTAR

Çorum Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görevli Rehberlik öğretmeni Fahrettin Çelik Koronavirüse yenik düştü.

Meslekte 30 yıl çeşitli kademelerde rehber öğretmeni olarak çalışan ve meslek hayatının büyük bölümünü Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nde geçiren 58 yaşındaki rehber öğretmeni Fahrettin Çelik, Koronavirüsten hayatını kaybetti.

Çelik, bugün saat 14.00’da Ulucamii’de kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık’ta toprağa verildi.

Fahrettin Çelik için İl Milli Eğitim Müdürlüğü de taziye mesajı yayınladı.

Yapılan açıklamada; "İlimiz Rehberlik ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan Rehber öğretmenimiz Fahrettin Çelik vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Eğitim camiamızın başı sağolsun." ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 20:34