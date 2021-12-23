Fahri hemşehrimiz Alaeddin Yavaşça vefat etti

EROL TAŞKAN

Türk Sanat Müziği’nin devlerinden Çorum’un fahri hemşehrisi ünlü sanatçı-bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça hayatını kaybetti.

Çorum’la da derin gönül bağı olan Alaeddin Yavaşça’ya ve Avni Anıl’a Çorum’un fahri hemşehri beratı verilmişti. Yavaşça’nın vefat haberi Türkiye genelinde büyük bir üzüntüye neden olurken, Çorumlu’nun gönlünde de müstesna bir yeri olan Alaeddin Yavaşça’nın hayatını kaybetmesi Çorum’da da büyük bir üzüntüyle karşılık buldu.

2003 ve 2005 yıllarında Çorum’a gelen ünlü bestekar Alaeddin Yavaşça, Halil Özçelebi ve Diş Hekimi Yurdagül Damar’ın yönettiği Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu’nun konserlerine katılmıştı.

Tam adı Mehmet Alaeddin olan sanatçı, bestekar ve tıp doktoru Yavaşça, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.

"Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok/Bezminde kadeh kırdığımız sevgililer yok/Bir yer ki, sevenler, sevilenlerden haber yok" sözlerinin bestecisi usta sanatçı, 95 yıllık ömrüne 652 beste ile 256 ödül sığdırdı.

Aynı zamanda hekim de olan Yavaşca, eserlerinin 82'sini görev yaptığı hastanelerde besteledi.

Merhum Yavaşça’nın cenazesi cumartesi günü İstanbul’da son yolculuğuna uğurlanacak.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı diler.