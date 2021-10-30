Fahri Yandık güven tazeledi

FATİH BATTAR

Çorum Oto Galericiler Derneği’nin Olağan Genel Kurulu haftasonu gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda tek aday olarak seçime giren mevcut başkan Fahri Yandık güven tazeleyerek, yeniden başkan seçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulun divan başkanlığını Erkan Özbal yaptı.

Genel kurulda bir konuşma yapan Fahri Yandık, Çorum Oto Galericiler Derneği olarak en çok muzdarip olduklarını konunun bu mesleği herkesin yapması olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin ‘Yetki Belgesi’ konusunda hala gerçek adımları atmadığını ifade eden Yandık;

“Mesleki Yeterlilik Belgesi mesleğimizin birinci ayağıydı. İkinci ve en önemli ayağı ise Yetki Belgesiydi. Çorum Oto Galericiler Derneği olarak Türkiye’de ‘Mesleki Yeterlilik Belgesi’ alan ikinci iliz ama Yetki Belgesi’ni Türkiye dahil alamadı. Galericiler belgeyi aldı ama faaliyete geçemedi. Bu mesleği meslek erbabı olan kişilerin yapması gerekiyor ama Yetki Belgesi’nde devlet büyüklerimizin bu konuda hala gerçek adımları atmadı. Her toplantıda gündeme getiriyoruz ama bir netice alamadık. En çok muzdarip olduğumuz konu mesleği herkesin yapabilmesi.” şeklinde konuştu

Genel kurulda yönetim kurulu faaliyetleri ve denetim kurulu ibrazının ardından seçime geçildi. Seçimde ayrıca 5 olan yönetim sayısı 7’ye çıkarıldı.

İşte Oto Galericiler Derneği yönetimi; “Başkan Fahri Yandık, M.Durak Çelik, Feyzullah Özünel, Asım Avcı, Ümit İçer, Emrah Şeker, Erol Şimşek.”

Denetim Kurulu üyeleri; “Halil İbrahim Şimşek, Mehmet Demir, Zeki Bezaz.”