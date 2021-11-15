FATİH AKBAŞ

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Türkiye’nin en kısa sürede faiz düzeninden kurtulması gerektiğini söyledi.

SP Merkez İlçe Teşkilatının 7.Olağan Kongresi’nde konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç, Türkiye’nin kullandığı kanunların hepsinin Batılı ülkelerden alındığını belirterek, “Kanunlar bizim gelenek ve kültürümüze göre hazırlanmadığı için çoğu sorunun çözümünde işe yaramıyor. Tam tersi sorunun daha da büyümesine neden oluyor. Şu an gömülme usullerimiz dışında hiçbir şey bize ait değil.”dedi.

Ekonomide yaşanan sorunların en büyük nedeninin faize dayalı sistem olduğunu vurgulayan Tongüç, “Faiz düzeni devam ettiği sürece iki yakamız bir araya gelmez. Çünki kazandığımız faize gidiyor. Bizi yiyen canavar faizdir. Bir çok ülkede sıfır faiz hatta Japonya’da eksi faiz varken dünyada en yüksek faiz veren ülke ise Türkiye’dir. Bu böyle gitmez. Faizden bir an önce kurtulmamız lazım. Biz bundan kurtulmanın çaresini arıyoruz. Bu faizci politikalardan kurtulmamız lazım. Sıcak paraya dayalı politikalar tıkanmış durumda. İhracatımız artıyor ama cebimize yansımıyor.”şeklinde belirtti.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021, 18:20