Farelerle dolu tek göz odada yaşam mücadelesi veriyorlar

FATİH BATTAR

Çorum'un merkeze bağlı Kutluca köyünde eşi ile birlikte yaşayan 52 yaşındaki engelli Nimet Özdemir, bir yandan hastalıklarla bir yandan da banyosu ve mutfağı olmayan tek göz odada yaşam mücadelesi veriyor.

Evinin her tarafı fare delikleriyle dolu engelli, KOAH hastası kadının tek isteği konteynır da olsa nefes alabileceği bir ev.

Eşi ile birlikte tabiri deyimle köpek bağlasan durmaz bir evde hayatta kalma mücadelesi veren Özdemir, devlet yetkililerinden kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

Eşinin kendisine bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını belirten Özdemir, tek geçim kaynaklarının engelli maaşı olduğunu söyledi.

Eşine kendisine baktığı için sürekli dua eden engelli ve astım hastası kadın; "Eşim de olmasa bana bakacak kimse yok. Bir çocuk gibi benim herşeyimle ilgileniyor." diyor.

Sürekli yatalak olduğu için eşinin kendisine bakmak zorunda kaldığını ve bu yüzden çalışamadığını belirten Özdemir; "Tek geçim kaynağımız 500 lira engelli maaşımız. 100 lira kira ödüyoruz bu eve. Biz devletimizden yiyecek-giyecek yardımı istemiyoruz. Evimiz tek göz oda. Banyosu, tuvaleti bile yok. Her taraf fare delikleriyle dolu. Astım hastası olduğum için sadece nefes alabileceğim bir konteynır yada prefabrik bir ev istiyoruz." dedi

Evinin her tarafının fare delikleriyle dolu olduğunu anlatan Özdemir; "Gece başımı ve ayaklarımı kemiriyorlar. Artık intihar noktasına geldim. Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Çatıdan fareler düşüyor başımıza. Yakında bu fareli evden de çıkaracaklar. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Lüften sesimizi duysunlar. Yaşamak için nefes alabileceğimiz bir ev istiyoruz." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2020, 19:05